На Вінниччині чоловік на полюванні підстрелив 14-річного підлітка, який вигулював пса

Хлопчина з собакою прогулювався поблизу водойми за селом, де полював мисливець.
У Вінницькій області 26-річний чоловік вистрілив у 14-річного хлопця під час полювання. Підлітка з непроникаючим вогнепальним пораненням грудної клітини та голови доправили до лікарні.
Про це інформує поліція Вінницької області.
Інцидент трапився поблизу села Мала Стратіївка. Хлопчина з собакою прогулювався поблизу водойми за селом, де полював мисливець.
"Поранення потерпілий отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання односельця на пернату дичину", — зазначили у поліції.
Зброя у мисливця була зареєстрована. Її вилучили. За необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження 26-річному мисливцеві загрожує позбавленням волі на строк до двох років.
Раніше у Чернігівській області мисливець на полюванні поцілив у місцевого жителя із карабіна.