На Вінниччині чоловік на полюванні підстрелив 14-річного підлітка, який вигулював пса

Хлопчина з собакою прогулювався поблизу водойми за селом, де полював мисливець.

У Вінницькій області 26-річний чоловік вистрілив у 14-річного хлопця під час полювання. Підлітка з непроникаючим вогнепальним пораненням грудної клітини та голови доправили до лікарні.

Про це інформує поліція Вінницької області.

Інцидент трапився поблизу села Мала Стратіївка. Хлопчина з собакою прогулювався поблизу водойми за селом, де полював мисливець.

"Поранення потерпілий отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання односельця на пернату дичину", — зазначили у поліції.

Зброя у мисливця була зареєстрована. Її вилучили. За необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження 26-річному мисливцеві загрожує позбавленням волі на строк до двох років.

Національна поліція Вінницької області

Раніше у Чернігівській області мисливець на полюванні поцілив у місцевого жителя із карабіна.

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