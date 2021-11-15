Помер у реанімації: в Сумській області під час полювання підстрелили 28-річного молодика

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
У неділю, 14 листопада, у Охтирському районі Сумської області, під час полювання, було тяжко поранено 28-річного жителя села Боромля. Внаслідок чого він помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.
Правоохоронці близько 15:00 отримали повідомлення смертельне поранення 28-річного чоловіка.
Попередньо встановлено, що четверо чоловіків полювали неподалік села Боромля Охтирського району. Стоячи на номері, 31-річний чоловік зробив постріл в бік дикої кози, після чого почув крик. Підійшовши туди - виявив пораненого товариша.
На місце події негайно викликали швидку допомогу, проте, потерпілого врятувати не вдалося – він помер в реанімаційному відділенні лікарні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України "Вбивство через необережність". Триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.
Нагадаємо, схожий випадок стався на Львівщині 13 листопада. Під час полювання з рушниці застрелили 66-річного чоловіка.
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