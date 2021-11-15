Продали іграшки, щоб втекти від вітчима: у Донецькій області діти ночували у занедбаному будинку

Продали іграшки, щоб втекти від вітчима: у Донецькій області діти ночували у занедбаному будинку

Діти вирішили піти з дому після конфлікту з вітчимом.

У Донецькій області правоохоронці розшукали братика і сестричку, які пішли з дому. Дітей знайшли за 20 км від будинку, де вони мешкали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Донецькій області.

11-річний хлопчик та його 9-річна сестричка пішли з рідної домівки після конфлікту з п’яним вітчимом. Жити вирішили у покинутому будинку неподалік Маріуполя, де вони мешкали раніше. Всю ніч братик з сестричкою провели у своєму покинутому будинку – без опалення та з пошкодженими стінами.

Виклик на лінію "102" про зникнення двох дітей надійшов до поліції сьогодні, 15 листопада, близько першої години ночі. Виявилося, що з дому учора, 14 листопада, о 15:00, пішли двоє дітей - у них не було мобільних телефонів, а з собою вони взяли тільки стареньку іграшку.

Правоохоронці заходилися розшукувати зниклих дітей.

"Було проаналізовано записи з камер відеоспостереження, опитані батьки, опрацьовані зв’язки родини та всі, хто міг бачити дітей за останні години. Поліцейські встановили, буквально кожен крок дітей. Так, ввечері їх бачили поблизу одного з супермаркетів у Кальміуському районі. Там братик з сестричкою продали перехожому свою іграшку, аби заробити гроші на квиток до села Приміське у Мангушському районі, де раніше мешкали", - повідомили правоохоронці.

Правоохоронці вирушили туди шукати дітей. Втікачів знайшли у їхньої старшої сестри, про яку навіть не було відомо після опитування батьків. Молода жінка побачила дітей вранці і забрала до себе.

"Наразі з родиною проводиться профілактична робота. Відносно матері було складено адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), відносно вітчима – за ст. 173-2 КУпАП (Домашнє насильство)", - повідомили у поліції.

Родину взяли на контроль соцслужб. Тимчасово діти будуть мешкати у старшої сестри у с. Приміське, потім буде вирішено питання про повернення їх батькам.

Нагадаємо, що у Миколаївській області двох 16-річних подруг, які хотіли подивитися Київ, діставшись до столиці попутним транспортом, оперативники управління карного розшуку повернули додому.

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