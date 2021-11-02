Наречену знайшли мертвою у валізі через чотири дні після весілля: деталі злочину

Наречену знайшли мертвою у валізі через чотири дні після весілля: деталі злочину

За підозрою у її вбивстві затримали 45-річного чоловіка.

Тіло 52-річної жінки знайшли викинутим у валізу всього через чотири дні після її весілля в Лайткліффі, Західний Йоркшир.

Про це пише The Daily Mail і повідомляє The Sun.

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За інформацією видань, с трашне вбивство сталося після того, як Дон Уокер із чоловіком позувала для фотографій у РАГСі в середу. Батько трьох дітей Натт був одягнений у сірий костюм і червону краватку, а Дон одягла приголомшливу червону сукню.

Гості розповіли, як пара планувала шлюб протягом місяців після заручин у січні 2020 року.

За підозрою у її вбивстві затримали 45-річного чоловіка. Він залишається під вартою.

Вважається, що Доун, у якої було двоє дітей від попередніх стосунків, було задушено. Друг, який попросив не називати його імені, сказав, що тіло Дон Уокер було виявлено захованим у валізі на трав'яній ділянці поблизу Ейсгарт-авеню та Нунлі Ройд.

Спустошені друзі розповіли, що вона вийшла заміж минулої середу. Близька подруга каже, що Дон була доброю, турботливою та доброзичливою жінкою, а також мамою маленького хлопчика.

"Вона вийшла заміж у середу і померла в неділю вранці. Вона була доброзичливою та великодушною. Одного разу вона заплатила за покупки особі з інвалідністю", - зауважує подруга.

Сім'я та друзі поділилися своїм горем у зв'язку зі смертю Дон у Facebook, коментуючи публікацію користувачі назвали її "красивою" та "доброю" людиною. Одна жінка описала Дон як "добру турботливу душу".

"Я вражена – іншого слова немає. Це нищівно. Я живу тут 40 років, і те, що сталося, просто жахливо", - сказала одна із сусідок.

Детективи поліції Західного Йоркшира продовжують розслідування вбивства.

Вони хочуть допитати невідомого, який подзвонив їм, щоб повідомити про те, що сталося. Ця особа не представилася поліції.

Нагадаємо, в американському штаті Юта молода наречена у день весілля потрапила у смертельну ДТП, в якій загинула. 26-річна Анжеліка Дондуп після урочистої частини весілля їхала із сестрою в автівці, в яку в'їхав п'яний водій вантажівки.

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