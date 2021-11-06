Спалах коронавірусу в зоопарку США: вперше у світі заразилися гієни

Спалах коронавірусу в зоопарку США: вперше у світі заразилися гієни

Як будуть лікувати тварин - не повідомляється.

Дві гієни у зоопарку американського Денвера, штат Колорадо, заразилися коронавірусною інфекцією. Це перші у світі випадки COVID-19 у цих тварин, повідомляється у Twitter-акаунті зоопарку.

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Зараження гієн було підтверджено у лабораторії ветеринарної діагностики університету штату Колорадо, а також у лабораторії національних ветеринарних служб мінсільгоспу Сполучених Штатів.

У тварин спостерігаються такі симптоми, як легка млявість, виділення з носа та кашель, кажуть працівники звіринцю.

Раніше американському місті Сан-Дієго штату Каліфорнія SARS-CoV-2 виявили у горил із сафарі-парку. Після цього дев'ятьох людиноподібних мавп вакцинували від COVID-19.

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