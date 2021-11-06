Вспышка коронавируса в зоопарке США: впервые в мире заразились гиены

Как будут лечить животных – не сообщается.
Две гиены в зоопарке американского Денвера, штат Колорадо, заразились коронавирусной инфекцией. Это первые в мире случаи COVID-19 у этих животных, сообщается в Twitter-аккаунте зоопарка.
Заражение гиен было подтверждено в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, а также лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза Соединенных Штатов.
У животных наблюдаются такие симптомы, как легкая вялость, выделение из носа и кашель, говорят работники зверинца.
Ранее американский город Сан-Диего штата Калифорния SARS-CoV-2 был обнаружен у горилл из сафари-парка. После этого девять человекообразных обезьян вакцинировали от COVID-19.
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