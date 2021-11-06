Нардеп объяснил, как подорожание энергоресурсов бьет по карманам украинцев

Стремительный рост цен на продукты питания в Украине напрямую связан с колебаниями мировых цен на газ и энергоресурсы.

Об этом в эфире хмельницкого телеканала ТВ7+ заявил народный депутат Украины от депутатской фракции «Партия «За майбутнє», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

По убеждению парламентария, в Украине отсутствует стратегическое планирование, которое должно обеспечить правительство. В то же время в стране идет умалчивание глобальной проблемы — что делать отечественному бизнесу через месяц? Ведь наступление морозов лишь усугубит критическую проблему с нехваткой энергоресурсов для обеспечения полноценного производственного процесса. В таком случае, считает Лабазюк, предприятия вынуждены будут закрыться, что ударит по рядовому украинцу.

«Нам нужно четко проанализировать, какая сегодня потребность страны в энергоресурсах и какая потенциальная будет через 10 лет. Далее – какие у нас есть источники энергетики, какая мощность атомных и гидроэлектростанций, уровень запасов угля и прочее. Только с четкой планировкой можно двигаться вперед. Позиция «как-то оно будет» — точно не государственная», — говорит Сергей Лабазюк.

Как известно, в Украине уже наблюдается рост потребительских цен на продукты первой линейки: хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты – на 12,3%, масло – на 10,9%, молоко – на 8, 7%, сыр – на 7,9%, овощи – на 1,7%. И, как прогнозирует парламентарий, такая неутешительная тенденция будет продолжаться… Украинцы должны понимать, что в себестоимость продуктов заложены расходы на энергоресурсы. Соответственно, рост цены электроэнергии влечет подорожание продукции для конечного потребителя, говорит Лабазюк.

«К примеру, производство хлеба нуждается в 10–15% газа, развоз товаров от производителя в магазины — затраты на бензин. Если сегодня предприятия не получат нужного количества электроэнергии, есть риск сокращения производства и как следствие — потеря рабочих мест. Хорошо ли это повлияет на госбюджет? Нет! Безработица — дополнительные расходы и уменьшение поступления налогов в казну… Поэтому сложившийся в нашем государстве энергокризис нужно рассматривать комплексно. И уже сейчас разрабатывать механизм поддержки отечественных предпринимателей», – объяснил нардеп.

Напомним, что в это время цены на продукты питания в мире побили 10-летний рекорд по темпам удорожания. Рекордный рост мировых цен на газ привел к удорожанию продуктов и в Украине за год в среднем на 14,3%. Снижение цен на продовольствие возможно только, если стоимость газа вернется к предыдущим показателям.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку