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61-летняя Кэти Гриффин, которая болеет раком, топлесс станцевала на балконе

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61-летняя Кэти Гриффин, которая болеет раком, топлесс станцевала на балконе

Кэти Гриффин / Associated Press

Актриса забавным танцем отпраздновала день рождения.

Известная американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин, у которой летом в этом году диагностировали рак легких, не позволяет себе отчаиваться и наслаждается жизнью.

Так, на днях знаменитость отпраздновала день рождения. Ей исполнился 61 год. По этому случаю звезда показала в Instagram забавный танец, который она исполнила на балконе топлесс.

"Это мой день рождения, крошка! 61 и секси", — прокомментировала публикацию Гриффин.

Фанаты в комментариях оставили ряд поздравлений и поблагодарили кумира за смешной ролик.

  • Мне нужен был этот смех, спасибо, моя дорогая
  • Обожаю тебя
  • Не могу перестать смеяться

Заметим, в августе Гриффин сообщила о своем диагнозе рака легких первой стадии, несмотря на то, что никогда не курила. Актриса поделилась, что ее врачи "настроены очень оптимистично", поскольку она готовилась к операции по удалению части левого легкого. Позже стало известно, что операция прошла успешно.

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