Ліміт відвідувачів у кафе та дистанційне навчання: у Польщі посилюють карантин

Ліміт відвідувачів у кафе та дистанційне навчання: у Польщі посилюють карантин

Нові правила карантину діятимуться від наступного тижня.

У Польщі оголосили про запровадження жорсткіших карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Нові правила карантину почнуть діяти від 15 грудня.

Про це у вівторок, 7 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльський, повідомляє Polska Time.

Обмеження, які будуть введені:

у громадських місцях, які зараз можна заповнювати на 50 % (ресторанах, готелях, кіно, театрах, спортивних та релігійних об’єктах) ліміт відвідувачів знижується до 30 %. Виключення - щеплені особи.

вводиться заборона на проведення дискотек та вечірок у клубах. Вона не діятиме 31 грудня та 1 січня — у ці дні можна влаштовувати вечірки до 100 гостей.

ліміт у громадському транспорті — 75 % пасажирів.

загальноосвітні школи переходять на дистанційне навчання з 20 грудня до 9 січня.

Також змінюються правила в'їзду до країни від 15 грудня. Так, при поверненні до Польщу з країн, що не входять до Шенгенської зони, необхідно зробити COVID-тест не раніше ніж за 24 години до прибуття. Це не стосується вакцинованих осіб. Крім того, тепер тест зобов’язані робити ті, хто проживає разом із інфікованою людиною, навіть якщо вони щеплені.

Нагадаємо, у Берліні також посилили карантин - ухвалили рішення заборонити танцювати в нічних клубах та інших закритих приміщеннях через різке зростання кількості заражень коронавірусом.

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