В Іспанії схвалили COVID-вакцинацію для дітей від 5 до 11 років

В Іспанії схвалили COVID-вакцинацію для дітей від 5 до 11 років

Дітей будуть щеплювати Pfizer.

Іспанія ухвалила рішення про початок COVID-вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.

Про це пише El Pais з посиланням на іспанські органи здоров'я.

Зазначається, що рішення ухвалиола Комісія з питань громадського здоров’я. Це стало можливим після того, як американський препарат Pfizer для цієї групи населення підтвердило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Щеплювати дітей почнуть від 15 грудня. За два дні до цього країна отримає перші партії вакцини, які розподілять між громадами. Заплановано, що до січня 2022 року Іспанія матиме 3,2 млн доз препарату. Цієї кількості достатньо, аби зробити перше щеплення усім дітям, вік яких від 5 до 11 років. Другу дозу запропонують за вісім тижнів.

Слід зауважити, що діти до 12 років були єдиною віковою групою, яких не щеплювали від коронавірусу в Іспанії. До слова, вона має найвищий рівень захворюваності: 412 випадків на 100 тис. жителів. Це майже вдвічі перевищує середній показник по Іспанії: він станови 248 на 100 тис.

Як повідомлялося, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала Європейський Союз обговорити питання обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для всіх громадян, за винятком людей з протипоказаннями. Винятком стануть люди, що мають особливі умови здоров’я, які не дозволяють робити щеплення.

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