У Маріуполі 17-річному юнакові дали рік тюрми за підпал прапора України

У Маріуполі 17-річному юнакові дали рік тюрми за підпал прапора України

Юнака визнали винним у публічній нарузі над державним прапором України.

У Маріуполі 17-річного підлітка, який поглумився з Державного прапора України, засудили до одного року позбавлення волі з випробуванням на 1 рік.

Про це інформує прокуратура Донецької області.

Юнака визнали винним у публічній нарузі над державним прапором України.

"Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 серпня 2021 року неповнолітній мешканець Маріуполя, у лісосмузі підпалив прапор України, після чого виклав фото в соцмережі.

Раніше повідомлялося, що у селищі Тиврів Вінницької області раніше судимий на території Меморіалу Слави витер руки об прапор України.

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