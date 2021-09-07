Кулеба заявил о намерении Украины создать ЗСТ с США

Украина также "постоянно поднимает" вопрос о безвизе с США.
Киев во время переговоров с партнерами из Вашингтона выступил с инициативой создать зону свободной торговли между Украиной и США.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
"(...) другая инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", — отметил глава МИД.
"Мы понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону", — добавил дипломат.
Кулеба также отметил, что во время переговоров с американскими партнерами Украина "постоянно поднимает" вопрос о безвизе.
Ранее министр иностранных дел рассказал подробности о возобновлении Комиссии стратегического партнерства Украины и США.