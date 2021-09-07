Астрологический прогноз на 7 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день идеально подходит для планирования дел на месяц вперед, но – с одним условием: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – к сожалению, деструктивную энергетику зависти еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с подвохом.

Символ дня: рог изобилия

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Цвет дня: оранжевый, коричневый.

Камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: особое внимание стоит обратить на состояние зубов. Болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.

Слова дня: спешите делать добро.

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: свидание – если есть такая возможность – рекомендуется перенести на другой день. А вот сыгранная в этот день свадьба гарантирует долговременный и счастливый брак.

Мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на избавление от порчи и сглаза.

Табу дня: нежелательно проявлять по отношению к окружающим раздражительность и агрессию – можно будет сразу же узнать, что такое закон бумеранга.

Какие люди рождаются в этот день: люди, появляющиеся на свет в такой день, от рождения обладают целым набором негативных качеств, но при большом желании – и определенной работе над собой – они могут каждое из них превратить в положительное.

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