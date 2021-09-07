Астрологический прогноз на 7 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день идеально подходит для планирования дел на месяц вперед, но – с одним условием: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – к сожалению, деструктивную энергетику зависти еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с подвохом.
Символ дня: рог изобилия
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Цвет дня: оранжевый, коричневый.
Камни дня: агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: особое внимание стоит обратить на состояние зубов. Болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.
Слова дня: спешите делать добро.
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: свидание – если есть такая возможность – рекомендуется перенести на другой день. А вот сыгранная в этот день свадьба гарантирует долговременный и счастливый брак.
Мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на избавление от порчи и сглаза.
Табу дня: нежелательно проявлять по отношению к окружающим раздражительность и агрессию – можно будет сразу же узнать, что такое закон бумеранга.
Какие люди рождаются в этот день: люди, появляющиеся на свет в такой день, от рождения обладают целым набором негативных качеств, но при большом желании – и определенной работе над собой – они могут каждое из них превратить в положительное.
Читайте также: Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и строить планы