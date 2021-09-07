Астрологічний прогноз на 7 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси надіти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день ідеально підходить для планування справ на місяць вперед, але — з однією умовою: не варто сповіщати про свої задумки оточенню — на жаль, деструктивну енергетику заздрості ще ніхто не скасовував. Можна купувати і продавати нерухомість і автомобілі, не побоюючись отримати речі із таємницею.

Символ дня: ріг достатку

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Колір дня: помаранчевий, коричневий.

Камені дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: особливу увагу варто звернути на стан зубів. Хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Слова дня: поспішайте робити добро.

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: побачення — якщо є така можливість — рекомендується перенести на інший день. А ось зігране цього дня весілля гарантує довготривалий і щасливий шлюб.

Містика дня: день сприятливий для ритуалів, спрямованих на позбавлення від псування і пристріту.

Табу дня: небажано проявляти стосовно оточення дратівливість і агресію — можна буде одразу ж дізнатися, що таке закон бумеранга.

Які люди народжуються в цей день: люди, що з'являються на світ у такий день, від народження мають цілий набір негативних якостей, але за великого бажання — і певної роботи над собою — вони можуть кожну з них перетворити на позитивну.

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