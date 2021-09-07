Народні прикмети, обряди і звичаї 7 вересня

На рослинах начеплено багато павутиння — тепла погода утримається.
7 вересня церква та віряни вшановують пам'ять перенесення мощей апостола Варфоломія, апостола вiд 70-ти Тита, єпископа Критського, святителів Варсиса i Євлогiя, єпископiв Едеських, i Протогена, єпископа Карiйського, сповідника, святителя Мини, патріарха Константинопольського.
7 вересня: церковне свято
Варфоломій або Вартоломій (також Натанаїл - ред.) — один з 12 апостолів Ісуса Христа.
Апостол Варфоломій — один з перших учнів Христа, покликаний четвертим услід за Андрієм, Петром та Філіпом. Варфоломій згаданий у списках апостолів в Євангелії від Матвія, від Марка, від Луки, а також в Діяннях Апостолів[8]. Ім'я «Варфоломій» можливо є арамейським патронімічним ім'ям.
Святий апостол Варфоломій (Натанаїл) спочатку проповідував разом з апостолом Філіппом в Сирії та Азії, потім був в Індії, де переклав Євангеліє від Матвія. Пізніше проповідував у Альванії, де прийняв мученицьку смерть у місті Альвані (Баку): або був розіп'ятий вниз головою, або був замордований (з живого здерто шкіру). Він бував і там, де тепер знаходиться місто Теркі, на східному узбережжі Каспійського моря. Дата смерті апостола Вартоломея — приблизно 70 р. Його від початку вшановували як мученика, оберігали його мощі. Близько 410 року єпископ Марута переніс його мощі з Албанополіса в Месопотамію, звідки вони потрапили у Фригію близько 507 року. Зрештою поховання мученика опинилося в Беневенто (838 р.), де й перебуває понині в головному вівтарі тамтешнього кафедрального храму. За імператора Отто III частина цих реліквій потрапила до Рима.
Патрон бортників та тинькарів.
7 вересня: народні традиції
Цього дня закінчується врожай білих грибів і починається ранній посів озимини. Тому й казали - прийшов Варфоломій — жито на зиму сій.
7 вересня: що треба робити
Зазвичай у цей день в ліс відправлялися жінки і діти, вільні від польових робіт, які приносили додому кошики, наповнені грибами. Їх цього дня смажили. Ввважалося, що 7 вересня потрібно встати раніше, щоб зібрати якомога більше. Цей день є останнім, коли ще можна заготовлювати соління, тому багато людей поспішали до лісу по гриби.
Добре цього дня вмиватися водою, в якій лежав якийсь предмет зі срібла.
7 вересня: що категорично заборонено робити
- розпочинати будівництво будинку;
- звільнятися з роботи;
- робити різкі зміни у житті;
- підмітати підлогу;
- пліткувати, обговорювати інших людей, розкривати секрети.
7 вересня: українські народні прикмети
- З ночі не з'явилася роса, а по низов'ях немає туману - на негоду.
- Якщо під час дощу павуки плетуть свої тенета — дощ невдовзі припиниться.
- На рослинах начеплено багато павутиння — тепла погода утримається.
- Якщо багато павутиння і шпаки не поспішають відлітати, то осінь погодою порадує.
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