Меган Фокс у ліфі та мініспідниці спричинила фурор у Мережі

Акторка приголомшила формами.
Американська акторка та модель Меган Фокс для багатьох фанатів взірець жіночої краси.
Знаменитість неймовірно вродлива та має приголомшливу фігуру. 35-річна зірка "Трансформерів" не втрачає нагоди похизуватися своїм виглядом та тішить юзерів пікантними знімками. Так, цього разу на сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на яких постала у чорному ліфі та зеленій мініспідниці із коротким піджаком.
Меган засвітила пишний бюст та підкачані стрункі ніжки.
"Коли я скажу вам, що стіл в цьому airbnb дещо бачив", – написала зірка.
Зі свого боку, юзери вибухнули коментарями під фото. Фанатам кортіло дізнатися, що ж відбулося на тому столі та припустили, що мова йдеться про секс.
- Королева
- Найсексуальніша жінка у всесвіті
- Той момент, коли захотілося стати столом
- Вона та її бойфренд зробили там дещо брудне
Нагадаємо, не так давно Меган Фокс заявила, що вона вже понад 20 років бісексуалка. Акторка підтримала ЛГБТ-спільноти.