Меган Фокс у ліфі та мініспідниці спричинила фурор у Мережі

Акторка приголомшила формами.

Американська акторка та модель Меган Фокс для багатьох фанатів взірець жіночої краси.

Знаменитість неймовірно вродлива та має приголомшливу фігуру. 35-річна зірка "Трансформерів" не втрачає нагоди похизуватися своїм виглядом та тішить юзерів пікантними знімками. Так, цього разу на сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на яких постала у чорному ліфі та зеленій мініспідниці із коротким піджаком.

Меган Фокс / instagram.com/meganfox

Меган засвітила пишний бюст та підкачані стрункі ніжки.

Меган Фокс / instagram.com/meganfox

"Коли я скажу вам, що стіл в цьому airbnb дещо бачив", – написала зірка.

Зі свого боку, юзери вибухнули коментарями під фото. Фанатам кортіло дізнатися, що ж відбулося на тому столі та припустили, що мова йдеться про секс.

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Нагадаємо, не так давно Меган Фокс заявила, що вона вже понад 20 років бісексуалка. Акторка підтримала ЛГБТ-спільноти.

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