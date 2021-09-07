Меган Фокс в лифе и мини-юбке вызвала фурор в Сети

Актриса ошеломила формами.

Американская актриса и модель Меган Фокс для многих фанатов образец женской красоты.

Знаменитость невероятно красивая и имеет ошеломляющую фигуру. 35-летняя звезда "Трансформеров" не упускает случая похвастаться своим видом и радует пользователей пикантными снимками. Так, на этот раз на странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых появилась в черном лифе и зеленой мини-юбке с коротким пиджаком.

Меган Фокс / instagram.com/meganfox

Меган засветила пышный бюст и подкачанные стройные ножки.

Меган Фокс / instagram.com/meganfox

"Когда я скажу вам, что стол в этом airbnb кое-что видел", — написала звезда.

Со своей стороны, пользователи взорвались комментариями под фото. Фанатам хотелось узнать, что же произошло на том столе и предположили, что речь идет о сексе.

Королева

Самая сексуальная женщина во вселенной

Тот момент, когда захотелось стать столом

Она и ее бойфренд сделали там кое-что грязное

Напомним, не так давно Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет бисексуалка. Актриса поддержала ЛГБТ-сообщества.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку