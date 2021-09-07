В Чикаго в стрельбах накануне Дня труда погиб 4-летний мальчик, еще 7 детей пострадали

В Чикаго в стрельбах накануне Дня труда погиб 4-летний мальчик, еще 7 детей пострадали

Виновников инцидентов до сих пор не установили.

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, в выходные накануне Дня труда в результате применения огнестрельного оружия погиб четырехлетний мальчик, а еще семеро детей пострадали.

Об этом сообщает ABC News.

Четырехлетний Мика Моултри стал самой младшей жертвой стрелков. Малыш находился дома, ему как раз делали прическу, когда две пули пробили окно и попали ребенку в голову. Ранения оказались смертельными.

Виновников инцидента до сих пор не установили. За информацию, которая поможет найти и привлечь злоумышленников к ответственности, правоохранители предлагают девять тысяч долларов вознаграждения.

Еще семь несовершеннолетних жителей Чикаго получили огнестрельные ранения в эти выходные.

Так, 13-летний мальчик получил пулю в голову, находясь с друзьями в подвале собственного дома. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. По словам полицейских, инцидент произошел, когда неизвестный "выстрелил в окно подвала".

Между тем 14-летний мальчик и его 11-летняя сестра пострадали во время благотворительного мероприятия возле школы. Двое неизвестных, проезжая на авто, открыли огонь по толпе. Девочка получила травму бедра, а ее брат был ранен в голень.

"Я не знаю, что могло заставить людей стрелять в надувной батут, картинг и сахарную вату", — поделился отец раненых детей. В этой же стрельбе пострадал 25-летний мужчина, которому дважды выстрелили в грудь.

Отмечается, что в выходные в стрельбах также пострадали 49 взрослых, в том числе водитель автобуса.

За первые восемь месяцев этого года в Чикаго огнестрельные ранения получили по меньшей мере 2 344 человека, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее в американском штате Техас в результате стрельбы в спортивном баре Boom Boom в Сан-Антонио погибли три человека, а еще двое серьезно пострадали.

Новости мира: в США погибли 9 человек во время стрельбы

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