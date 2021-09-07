Гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают нам силу двигаться дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 сентября 2021 рассказывает, что Весам могут разбить сердце, а Близнецам следует проявить профессионализм.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях действуйте активно. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

ТСН.ua

Раскройтесь ваше сердце. В любви попробуйте нежность. А в движении по карьерной лестнице добавьте скорости.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — важная составляющая успеха. В отношениях попробуйте действовать вместе. На работе проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не стоит грустить за тем, что вы не можете получить. В любви работайте над целью ваших отношений вместе. На работе не закапывайте свой талант в землю.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король мечей"

Будьте разумными. В отношениях не закрывайте ваше сердце. На работе будьте активными.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Работайте достойно. В отношениях можно расслабиться. На работе стоит надеяться на лучшее.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет трудно, но вы справитесь. В любви вам могут разбить сердце. А на работе следует соблюдать осторожность.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не стоит создавать себе проблемы. В отношениях будет трудно. А на работе ищите улучшения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ожидайте чего-то лучшего. В любви найдите баланс. На работе стоит начать новый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж кубков"

Стоит открыть сердце. В отношениях добавьте драйва. На работе воспользуйтесь интуицией.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Время строить мосты. В отношениях стоит выйти на новый уровень. На работе тщательно проверяйте документы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви двигайтесь друг к другу. На работе найдите настоящих друзей.

Читайте также:

Ретроградный Плутон : дата и влияние

: дата и влияние Ретроградный Юпитер 2021 : что стоит сделать и чего следует избегать

: что стоит сделать и чего следует избегать Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку