Гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают нам силу двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 сентября 2021 рассказывает, что Весам могут разбить сердце, а Близнецам следует проявить профессионализм.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях действуйте активно. На работе начните новый проект.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Раскройтесь ваше сердце. В любви попробуйте нежность. А в движении по карьерной лестнице добавьте скорости.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект — важная составляющая успеха. В отношениях попробуйте действовать вместе. На работе проявите профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не стоит грустить за тем, что вы не можете получить. В любви работайте над целью ваших отношений вместе. На работе не закапывайте свой талант в землю.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король мечей"
Будьте разумными. В отношениях не закрывайте ваше сердце. На работе будьте активными.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Работайте достойно. В отношениях можно расслабиться. На работе стоит надеяться на лучшее.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка мечей"
Будет трудно, но вы справитесь. В любви вам могут разбить сердце. А на работе следует соблюдать осторожность.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стоит создавать себе проблемы. В отношениях будет трудно. А на работе ищите улучшения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ожидайте чего-то лучшего. В любви найдите баланс. На работе стоит начать новый проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж кубков"
Стоит открыть сердце. В отношениях добавьте драйва. На работе воспользуйтесь интуицией.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Иерофант"
Время строить мосты. В отношениях стоит выйти на новый уровень. На работе тщательно проверяйте документы.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви двигайтесь друг к другу. На работе найдите настоящих друзей.
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