Куба первой в мире начала COVID-вакцинацию детей от двух лет

Куба первой в мире начала COVID-вакцинацию детей от двух лет

Для вакцинации малышей Куба использует местные препараты, которые не одобрены ВОЗ.

На Кубе в понедельник, 6 сентября, в провинции Сьенфуэгос впервые в мире стартовала вакцинация от COVID-19 для детей в возрасте от двух лет.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что детей в возрастной группе от 2 до 11 лет прививают кубинскими препаратами Abdala и Soberana, которые не прошли международную научную экспертную оценку и не признаны Всемирной организацией здравоохранения.

Эти вакцины изготовлены на основе рекомбинантных белков, как американская Novavax и французская Sanofi, которые, к слову, также ожидают одобрения ВОЗ.

В пятницу, 3 сентября, на Кубе начали COVID-вакцинацию детей от 12 лет, а на этой неделе в стране стартовало дистанционное обучение. Школьники учатся через телепередачи, поскольку в большинстве кубинских домов нет доступа к Интернету.

Ранее о намерении одобрить прививки от коронавируса для детей младшего возраста заявляли в Китае, ОАЭ и Венесуэле, однако Куба первой ввела эти действия.

В то же время в Минздраве Украины пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. Сейчас в приоритете прививание взрослого населения.

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