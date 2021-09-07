Преподавательница напала с ножом на 17-летнего студента из-за ревности

Девушка пыталась зарезать своего бывшего парня за то, что тот прекратил с ней отношения.
В российском Татарстане 19-летняя учительница напала с ножом на 17-летнего студента колледжа. Как оказалось, конфликт возник на почве ревности.
Об этом сообщает "Kazan.bezformata".
По предварительным данным, девушка пыталась зарезать своего бывшего парня за то, что тот прекратил с ней отношения. Она взяла нож и несколько раз ударила молодого человека в грудь. После этого учительница попыталась покончить с собой.
Обоих пострадавших госпитализировали. Парень — студент колледжа. Девушка работает учительницей в одной из местных школ.
Напомним, что во Львовской области 44-летняя женщина зарезала своего 30-летнего сожителя.