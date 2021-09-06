Мужчину, которого зарезали собственные дочери, экспертиза признала педофилом

По словам экспертов, мужчина применял к дочерям "побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие".

У Михаила Хачатуряна, которого зарезали три собственные дочери, экспертиза выявила педофильские наклонности.

Об этом сообщает mk.ru.

Следователи назначили три экспертизы: две психиатрические (посмертно для Михаила Хачатуряна, а также для его дочерей) и одну лингвистическую для исследования текстов сообщений с угрозами, которые рассылал убитый.

По словам экспертов, Хачатурян манипулировал окружающими с помощью угроз, демонстрации насилия, жестокости, оскорблений, унижений, а также применял "побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие". У погибшего также обнаружили педофильный тип расстройства сексуального влечения.

Это объясняет тот факт, что в 2016 году одна из сестер пыталась покончить с собой.

"Сексуальные действия с отцом воспринимались ею как аморальные, поскольку ранее ею были усвоены нормы о неприемлемости сексуальных контактов между родителями и детьми", — говорится в заключении экспертизы.

Последние результаты экспертизы выявили, что сестры в момент убийства страдали от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), и находились в нестабильном психологическом состоянии, опасаясь за свою жизнь.

Теперь девушкам будет проще доказать, что они действовали в рамках необходимой самообороны.

В свою очередь адвокат родственников Михаила Хачатуряна, которые пытаются доказать выну девушек, заявила что с самого начала все экспертизы строились исключительно на показаниях обвиняемых. Об этом пишет Life.ru. По словам адвоката, такой подход не дает полноценной возможности установить какие-либо психические расстройства у человека.

Напомним, что в 2018 году сестер Хачатурян задержали. Их обвиняли в убийстве отца. На момент преступления девушкам было 19, 18 и 17 лет.

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