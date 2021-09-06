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Мужчину, которого зарезали собственные дочери, экспертиза признала педофилом

Мужчину, которого зарезали собственные дочери, экспертиза признала педофилом

Мужчину, которого зарезали собственные дочери, экспертиза признала педофилом

Фото из открытых источников

По словам экспертов, мужчина применял к дочерям "побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие".

У Михаила Хачатуряна, которого зарезали три собственные дочери, экспертиза выявила педофильские наклонности.

Об этом сообщает mk.ru.

Следователи назначили три экспертизы: две психиатрические (посмертно для Михаила Хачатуряна, а также для его дочерей) и одну лингвистическую для исследования текстов сообщений с угрозами, которые рассылал убитый.

По словам экспертов, Хачатурян манипулировал окружающими с помощью угроз, демонстрации насилия, жестокости, оскорблений, унижений, а также применял "побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие". У погибшего также обнаружили педофильный тип расстройства сексуального влечения.

Это объясняет тот факт, что в 2016 году одна из сестер пыталась покончить с собой.

"Сексуальные действия с отцом воспринимались ею как аморальные, поскольку ранее ею были усвоены нормы о неприемлемости сексуальных контактов между родителями и детьми", — говорится в заключении экспертизы.

Последние результаты экспертизы выявили, что сестры в момент убийства страдали от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), и находились в нестабильном психологическом состоянии, опасаясь за свою жизнь.

Теперь девушкам будет проще доказать, что они действовали в рамках необходимой самообороны.

В свою очередь адвокат родственников Михаила Хачатуряна, которые пытаются доказать выну девушек, заявила что с самого начала все экспертизы строились исключительно на показаниях обвиняемых. Об этом пишет Life.ru. По словам адвоката, такой подход не дает полноценной возможности установить какие-либо психические расстройства у человека.

Напомним, что в 2018 году сестер Хачатурян задержали. Их обвиняли в убийстве отца. На момент преступления девушкам было 19, 18 и 17 лет. 

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