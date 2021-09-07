Викладачка напала з ножем на 17-річного студента через ревнощі

Дівчина намагалася зарізати свого колишнього хлопця за те, що той припинив з нею стосунки.
У російському Татарстані 19-річна вчителька напала з ножем на 17-річного студента коледжу. Як виявилося, конфлікт виник на ґрунті ревнощів.
Про це повідомляє "Kazan.bezformata".
За попередніми даними, дівчина намагалася зарізати свого колишнього хлопця за те, що той припинив з нею стосунки. Вона взяла ніж і кілька разів ударила юнака в груди. Після цього вчителька спробувала накласти на себе руки.
Обох постраждалих госпіталізували. Хлопець — студент коледжу. Дівчина працює вчителькою в одній з місцевих шкіл.
Нагадаємо, що у Львівській області 44-річна жінка зарізала свого 30-річного співмешканця.