Капелюх Наполеона з його ДНК продадуть з аукціону

Капелюх Наполеона з його ДНК продадуть з аукціону

На головному уборі збереглися дві волосини, які містять маркери ДНК прославленого імператора.

Аукціонний будинок Bonhams у Гонконзі представив капелюх Наполеона Бонапарта, на якому залишилося ДНК французького імператора. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомляє Reuters.

Капелюх має типову форму для головних уборів, які часто трапляються на зображеннях Наполеона на полі битви. Нинішній власник придбав його на невеликому німецькому аукціоні, не знаючи, що він належить імператору.

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Як повідомив керуючий директор Bonhams Europe Саймон Коттл, експерти провели перевірку, використовуючи, зокрема електронну мікроскопію, і виявили на ньому п’ять волосків, два з яких мають маркер ДНК Наполеона.

Головний убір буде виставлено спершу в Гонконзі, а згодом у Парижі та зрештою - в Лондоні, де його виставлять на аукціон. Торги призначено на 27 жовтня . Початкова ціна стартує від 100 тисяч фунтів ($138 550).

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