Шляпу Наполеона с его ДНК продадут с аукциона

Шляпу Наполеона с его ДНК продадут с аукциона

На головном уборе сохранились два волоса, содержащие маркеры ДНК прославленного императора.

Аукционный дом Bonhams в Гонконге представил шляпу Наполеона Бонапарта, на которой осталось ДНК французского императора. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Reuters.

Шляпа имеет типичную форму для головных уборов, которые часто встречаются на изображениях Наполеона на поле битвы. Нынешний владелец приобрел ее на небольшом немецком аукционе, не зная, что она принадлежит императору.

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Как сообщил управляющий директор Bonhams Europe Саймон Коттл, эксперты провели проверку, используя, в частности электронную микроскопию, и обнаружили на ней пять волосков, два из которых имеют маркер ДНК Наполеона.

Головной убор будет выставлен сначала в Гонконге, а затем в Париже и в конечном итоге — в Лондоне, где его выставят на аукцион. Торги назначены на 27 октября. Начальная цена стартует от 100 000 фунтов ($ 138 550).

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