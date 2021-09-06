Легендарному "королю футбола" 80-летнему Пеле удалили опухоль

Опасное новообразование медики обнаружили во время планового осмотра знаменитого футболиста.

Трехкратного чемпиона мира по футболу 80-летнего бразильца Пеле прооперировали в частной клинике в Сан-Паулу из-за обнаруженной опухоли в толстой кишке.

Как сообщил на своей Facebook-странице сам Пеле, операция прошла успешно.

"В субботу я перенес операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке", — написал он.

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"Король футбола" уточнил, что опухоль была обнаружена при проведении планового медицинского обследования. После операции он поблагодарил врачей и всех, кто переживал за его здоровье. Пеле сообщил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, Пеле трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962, 1970 годах), также был назван лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА. В 2014 году легендарный бразильский футболист получил "Золотой мяч" за заслуги перед футболом.

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