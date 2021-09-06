Легендарному “королю футболу” 80-річному Пеле видалили пухлину

Небезпечне новоутворення медики виявили під час планового огляду знаменитого футболіста.

Триразового чемпіона світу з футболу 80-річного бразильця Пеле прооперували у приватній клініці в Сан-Паулу через виявлену пухлину в товстій кишці.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці сам Пеле, операція пройшла успішно.

“У суботу я переніс операцію з видалення підозрілого утворення в товстій кишці”, - написав він.

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“Король футболу” уточнив, що пухлину було виявлено під час проведення планового медичного обстеження. Після операції він подякував лікарям і всім, хто переживав за його здоров’я. Пеле повідомив, що почувається добре.

Нагадаємо, Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках), також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА. У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.

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