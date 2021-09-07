Україна веде перемовини про доступ до системи ПРО - Кулеба

За словами Кулеби, протиповітряна і протиракетна оброна є "ключовими дірками" в Україні.
Україна веде перемовини з низкою держав щодо отримання доступу до системи протиракетної оборони.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в етері передачі "Свобода слова на ICTV".
"Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Сполучених Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи", - вказав очільник МЗС.
За його словами, протиповітряна і протиракетна оброна є "ключовими дірками" в Україні, над якими зараз "предметно працює" уряд.
Водночас Кулеба зазначив, що "якщо російські танки попруть вперед, то зупинятимемо ми їх" американським ракетним комплексом "Джавелін".
"Можна сто разів назвати обронну угоду (між Україною і США. - Ред.) рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано, за яким напрямом буде рухатися подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами", - висловився дипломат.
Як повідомлялося, Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки та просування спільних пріоритетів, зокрема впровадження реформ і поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.