Україна веде перемовини про доступ до системи ПРО - Кулеба

Україна веде перемовини про доступ до системи ПРО - Кулеба

За словами Кулеби, протиповітряна і протиракетна оброна є "ключовими дірками" в Україні.

Україна веде перемовини з низкою держав щодо отримання доступу до системи протиракетної оборони.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в етері передачі "Свобода слова на ICTV".

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"Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Сполучених Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи", - вказав очільник МЗС.

За його словами, протиповітряна і протиракетна оброна є "ключовими дірками" в Україні, над якими зараз "предметно працює" уряд.

Водночас Кулеба зазначив, що "якщо російські танки попруть вперед, то зупинятимемо ми їх" американським ракетним комплексом "Джавелін".

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"Можна сто разів назвати обронну угоду (між Україною і США. - Ред.) рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано, за яким напрямом буде рухатися подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами", - висловився дипломат.

Як повідомлялося, Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки та просування спільних пріоритетів, зокрема впровадження реформ і поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

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