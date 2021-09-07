Украина ведет переговоры о доступе к системе ПРО — Кулеба

Украина ведет переговоры о доступе к системе ПРО — Кулеба

По словам Кулебы, противовоздушная и противоракетная обороны является "ключевыми дырами" в Украине.

Украина ведет переговоры с рядом государств по получению доступа к системе противоракетной обороны.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

Также читайте Домашнее задание для Украины: стал известен полный текст совместного заявления Зеленского и Байдена

"Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею и мы ведем переговоры о доступе к системе", — отметил глава МИД.

По его словам, противовоздушная и противоракетная обороны являются "ключевыми дырами" в Украине, над которыми сейчас "предметно работает" правительство.

В то же время Кулеба отметил, что "если российские танки попрут вперед, то останавливать мы их будем" американским ракетным комплексом "Джавелин".

Также читайте Возобновление Комиссии стратегического партнерства Украины и США: Кулеба рассказал подробности

"Можно сто раз назвать обронное соглашение (между Украиной и США. — Ред.) рамочным, но это не отменит того факта, что в документе четко зафиксировано, в каком направлении будет двигаться дальнейшее военно-техническое сотрудничество между двумя странами", — высказался дипломат.

Как сообщалось, Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в частности реформ и углубления сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку