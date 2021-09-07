Народные приметы, обряды и обычаи 7 сентября

На растениях нацеплено много паутины — теплая погода сохранится.

7 сентября церковь и верующие чтят память перенесения мощей апостола Варфоломея, апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа Карийского, исповедника, святителя Мины, патриарха Константинопольского.

7 сентября: церковный праздник

Варфоломей или Варфоломей (также Нафанаил — ред.) — один из 12 апостолов Иисуса Христа.

Апостол Варфоломей — один из первых учеников Христа, призванный четвёртым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Варфоломей упомянутый в списках апостолов в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, а также в Деяниях Апостолов [8]. Имя «Варфоломей» возможно является арамейским патронимическим именем.

Святой апостол Варфоломей (Нафанаил) сначала проповедовал вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Азии, затем был в Индии, где перевел Евангелие от Матфея. Позже проповедовал в Альвании, где принял мученическую смерть в городе Альвани (Баку): или был распят вниз головой, или был казнен (с живого содрали кожу). Он бывал и там, где теперь находится город терку, на восточном побережье Каспийского моря. Дата смерти апостола Варфоломея — примерно 70 года. Его изначально чествовали как мученика, оберегали его мощи. Около 410 года епископ Марута перенес его мощи из Албанополиса в Месопотамию, откуда они попали в Фригии около 507 года. В конце концов захоронения мученика оказалось в Беневенто (838 г.), Где и находится поныне в главном алтаре тамошнего кафедрального храма. При императоре Отто III часть этих реликвий попала в Рим.

Патрон бортников и штукатуров.

7 сентября: народные традиции

В этот день заканчивается урожай белых грибов и начинается ранний посев озимых. Поэтому и говорили — пришел Варфоломей — рожь на зиму сей.

7 сентября: что надо делать

Обычно в этот день в лес отправлялись женщины и дети, свободные от полевых работ, которые приносили домой корзины, наполненные грибами. Их в этот день жарили. Считалось, что 7 сентября нужно встать пораньше, чтобы собрать как можно больше. Этот день является последним, когда еще можно заготавливать соленья, поэтому многие люди спешили в лес по грибы.

Хорошо в этот день умываться водой, в которой лежал какой-то предмет из серебра.

7 сентября: что категорически запрещено делать

начинать строительство дома;

увольняться с работы;

делать резкие изменения в жизни;

подметать пол;

сплетничать, обсуждать других людей, раскрывать секреты.

7 сентября: украинские народные приметы

С ночи не появилась роса, а по низовьях форуме тумана — на непогоду.

Если во время дождя пауки плетут свои сети — дождь вскоре прекратится.

На растениях нацеплено много паутины — теплая погода сохранится.

Если много паутины и скворцы не спешат улетать, то осень погодой порадует.

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