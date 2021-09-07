В Індії смертельний вірус Nipah підозрюють вже в 11 людей

В Індії смертельний вірус Nipah підозрюють вже в 11 людей

Серед ймовірних хворих є батьки померлої дитини, а також близькі родичі та медпрацівники.

В Індії у понеділок, 6 вересня, кількість людей із симптомами вірусу Ніпа (Nipah або NiV), від якого нещодавно помер 12-річний хлопчик, зросла до 11.

Про це із посиланням на міністерку охорони здоров'я країни Віну Джордж повідомляє The Hindu.

Зазначається, що серед ймовірних хворих є батьки померлої дитини, а також близькі родичі та медичні працівники.

"Їхній стан стабільний. У матері хлопчика в неділю ввечері піднялася температура, але зараз вона спала", - розповіла очільниця індійського МОЗ.

За її словами, кількість контактних осіб хлопчика сягає 251 (із них 129 - медичні працівники) і може збільшитися. 54 особи, зокрема 30 лікарів, які мають високий рівень ризику через тісний контакт, ізольовані в госпіталі в Кожикоде.

"Хлопчик був доставлений щонайменше в чотири лікувальні установи, перш ніж був госпіталізований в приватну лікарню, де помер. Тому більшість контактів - це медичні працівники", - пояснила Джордж.

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Як повідомлялося, у неділю, 5 вересня, 12-річний Мохаммед Хашим з селища Пажур в індійському штаті Керала помер через небезпечний вірус Ніпа (Nipah або NiV).

У січні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не виключає ймовірність виникнення пандемії вірусу Ніпа, який є смертельним у 70% випадків.

Вірус, проти якого немає вакцини, може передаватися від тварин до людей. Переносниками захворювання вважають криланів - великих кажанів.

Симптоми вірусу Ніпа - жар, головний біль, сонливість, проблеми з дихальними шляхами, дезорієнтація. Через добу або дві хворий впадає в кому.

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