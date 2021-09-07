В Индии смертельный вирус Nipah подозревают уже у 11 человек

В Индии смертельный вирус Nipah подозревают уже у 11 человек

Среди вероятных больных есть родители умершего ребенка, а также близкие родственники и медработники.

В Индии в понедельник, 6 сентября, число людей с симптомами вируса Нипа (Nipah или NiV), от которого недавно умер 12-летний мальчик, возросло до 11.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Вину Джордж сообщает The Hindu.

Отмечается, что среди вероятных больных есть родители умершего ребенка, а также близкие родственники и медицинские работники.

"Их состояние стабильное. У матери мальчика в воскресенье вечером поднялась температура, но сейчас она спит", — рассказала руководительница индийского Минздрава.

По ее словам, количество контактных лиц мальчика сейчас достигает 251 (из них 129 — медицинские работники) и может увеличиться. 54 человека, в том числе 30 врачей, имеющие высокий уровень риска из-за тесного контакта, изолированы в госпитале в Кожикоде.

"Мальчик был доставлен по меньшей мере в четыре лечебные учреждения, прежде чем был госпитализирован в частную больницу, где скончался. Поэтому большинство контактов — это медицинские работники", — пояснила Джордж.

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Как сообщалось, в воскресенье, 5 сентября, 12-летний Мохаммед Хашим из поселка Пажур в индийском штате Керала умер от опасного вируса Нипа (Nipah или NiV).

В январе 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что не исключает вероятность возникновения пандемии вируса Нипа, который является смертельним в 70% случаев.

Вирус, против которого нет вакцины, может передаваться от животных к людям. Переносчиками заболевания считают крыланов — больших летучих мышей.

Симптомы вируса Нипа — жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

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