7 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день евреи продолжают праздновать иудейский Новый год Рош ха-Шана.

Какой сегодня день

Во вторник, 7 августа, в мире отмечают Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена, День отказа от военной игрушки и День кружева. В Украине в этот день празднуют День военной разведки Украины, в Бразилии — День Независимости, в Мозамбике — День победы, в Австралии — Национальный день животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Памятные даты 7 сентября

70 — римляне захватили и разорили Иерусалим.

1792 — первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высадилась в Тамани. Эту дату обычно считают начало заселения Украинский Кубани.

1812 — состоялась победная для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи.

1822 — Бразильская империя объявила независимость от Королевства Португалия.

1892 — в США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам — в боксерских перчатках и с трехминутными раундами.

Pexels

Церковный праздник сегодня 7 сентября

7 сентября православная церковь чтит память святого Тита — апостола от семидесяти, ученика святого Павла.

Тит родился на острове Крит в семье язычников. Неизвестно, когда он решил обратиться к христианству, но существуют сведения, что в 49 году он уже сопровождал святых Павла и Варнаву в Иерусалимский собор. Путешествуя по Греции вместе с Павлом, Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая местные церкви в свою веру. Впоследствии Павел поставил двух своих самых преданных учеников епископами: Тимофея — в Эфесе, а Тита — на Крите. Согласно преданию, Тит оставался епископом до своей смерти в 107 году, успев посетить Павла в Риме, где апостол томился в заключении.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Нельзя строить

Нельзя брать детей в лес

Нельзя занимать деньги

Нельзя ругаться

Приметы на 7 сентября

На Руси в дни сильного ноября, которые наступали на Тита, люди обычно шли в лес по грибы. "Святой Тит последний гриб растит", — говорили они. А сельские мастера пытались сплести к листопадники побольше кузовков и корзин. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда: жареные со сметаной грибы, грибные пироги и грибные супы. Урожай грибов мог предвещать, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, следует ожидать долгие холода.

Pexels

Вороны каркают чем обычно — вскоре начнется дождь.

Если ручка ковша созвездия Большой Медведицы направлена вверх, и при этом звезды ярко сияют — ждать заморозков.

После того, как на землю опадают листья, можно понять, какой будет погода в ближайшие дни и вся зима: "лицом" вверх — прохладной; вниз — теплой.

Именины 7 сентября

День ангела (именины) сегодня, 7 сентября, отмечают: Владимир, Иван, Моисей.

Читайте также: Бабье лето 2021: прогноз народных синоптиков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку