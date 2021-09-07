Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США

Україна також "постійно порушує" питання безвізу зі США.
Київ під час переговорів з партнерами з Вашингтона виступив з інціативою створити зону вільної торгівлі між Україною та США.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в етері передачі "Свобода слова на ICTV".
"(...) інша ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - вказав очільник МЗС.
"Ми розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польща, потім витрачати їх на оборону",- додав дипломат.
Кулеба також зазначив, що під час перемовин з американськими партнерами Україна "постійно порушує" питання безвізу.
Раніше міністр закордонних справ розповів подробиці про відновлення Комісії стратегічного партнерства України і США.