Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США

Україна також "постійно порушує" питання безвізу зі США.

Київ під час переговорів з партнерами з Вашингтона виступив з інціативою створити зону вільної торгівлі між Україною та США.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в етері передачі "Свобода слова на ICTV".

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"(...) інша ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - вказав очільник МЗС.

"Ми розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польща, потім витрачати їх на оборону",- додав дипломат.

Кулеба також зазначив, що під час перемовин з американськими партнерами Україна "постійно порушує" питання безвізу.

Раніше міністр закордонних справ розповів подробиці про відновлення Комісії стратегічного партнерства України і США.

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