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Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США

Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США

УНІАН

Україна також "постійно порушує" питання безвізу зі США.

Київ під час переговорів з партнерами з Вашингтона виступив з інціативою створити зону вільної торгівлі між Україною та США.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в етері передачі "Свобода слова на ICTV".

"(...) інша ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - вказав очільник МЗС.

"Ми розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польща, потім витрачати їх на оборону",- додав дипломат.

Кулеба також зазначив, що під час перемовин з американськими партнерами Україна "постійно порушує" питання безвізу.

Раніше міністр закордонних справ розповів подробиці про відновлення Комісії стратегічного партнерства України і США.

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