"Спеція" з Коваленком обіграла команду Шевченка у Серії А

"Спеція" з Коваленком обіграла команду Шевченка у Серії А

"Дженоа" зазнала чергової поразки.

У рамках 21-го туру італійської Серії А "Дженоа" на домашньому полі мінімально поступилася "Спеції" - 0:1.

Єдиний м'яч у зустрічі було забито на 14-й хвилині. Перемогу "Спеції" приніс Сімоне Бастони.

Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко розпочав поєдинок на лаві запасних. На 85-й хвилині хавбек вийшов у поле.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко склав позитивний тест на COVID-19 та пропустив сьогоднішній поєдинок. Український фахівець вирушив на самоізоляцію.

Дженоа залишився на 19-му місці Серії А. "Грифони" ще жодного разу не перемагали у чемпіонаті під керівництвом Шевченка. Спеція піднялася на 16-у позицію.

13 січня "Дженоа" зіграє з "Міланом" у 1/8 фіналу Кубка Італії. Початок – о 22:00 за Києвом.

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