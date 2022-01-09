Нелегали знову намагалися прорватися через польський кордон

Постраждав один з військовослужбовців.
Польський-білоруський кордон спробувала прорвати група нелегальних мігрантів.
Про це повідомила у Twitter прикордонна служба Польщі.
Зазначається, що вдень 8 січня група з десяти осіб намагалася перетнути кордон і потрапити на територію Польщі. Втім, прорпати межу не вдалося. Нелегшалів зупинили прикордонники.
Втім, це була не єдина спроба нелегально покинути територію Білорусі. У ніч проти 9 січня прикордонники затримали 33 іноземців. Постраждав один з військовослужбовців. Його госпіталізували. У якому стані силовик, не відомо.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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