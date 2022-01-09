Нелегалы снова пытались прорваться через польскую границу

Пострадал один из военнослужащих.

Польско-белорусская граница попыталась прорвать группу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила в Twitter пограничная служба Польши.

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Отмечается, что днем 8 января группа из десяти человек пыталась пересечь границу и попасть на территорию Польши. Впрочем, прорыть границу не удалось. Нелегал остановили пограничники.

Впрочем, это была не единственная попытка нелегально покинуть территорию Беларуси. В ночь на 9 января пограничники задержали 33 иностранцев. Пострадал один из военнослужащих. Его госпитализировали. В каком состоянии силовик неизвестно.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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