У Вінницькі області багатодітна родина втратила у вогні сина і все майно: односельці згуртувались заради допомоги

У Вінницькі області багатодітна родина втратила у вогні сина і все майно: односельці згуртувались заради допомоги

Дитину найшли вже після того, як люди самостійно розгрібали звалище

У селі Тараски, на Вінниччині, всім селом допомагають багатодітній родині, у якої в пожежі загинув 7-літній хлопчик, і вогонь знищив геть усе майно. Іще п'ятеро дітей залишилися без одягу, їжі та документів, їх прихистили сусіди.

Про це йдеться в ТСН.19.30

Від великого будинку, де жила багатодітна родина Барабашів залишилося лише згарище, яке досі димить та тліє. Стіни вигоріли повністю, а стеля впала.

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Двох дівчаток та трирічного братика на вулицю встигла вивести старша 18-річна сестра Аня. Саме вона перша почула запах диму. Батьки в цей час спали. Семирічного Андрійка знайти не змогли.

Рятувальники вогонь гасили майже чотири години. Але хлопчика не знайшли, і вже сусіди організували цілу пошукову операцію. Думали Андрійко встиг вистрибнути з хати і десь сховався та марно. «Обшукали все, а дитини немає, всі були в паніці і не знали, що робити і тоді чоловіки самі розгребли згарище, і за 5 хвилин знайшли тіло», - каже родичка родини Світлана.

«Він сховався під ліжком, бідний, думав, що врятується, а він не врятувався і там він бідний помер, задушлився димом», - розповідає мама загиблого малюка Світлана Барабаш.

У жінки руки вкриті суцільними пухирями, а обличчя обгоріле. Жінка каже рвалась у вогонь шукати сина та полум'я було таке, що сама загорілася. «Верталася за дитиною однією і таке зробила, я думала врятувати, я його не врятувала і сама обпеклася», - розповідає жінка.

До ранку дітей прихистили сусіди. Наступного дня всім селом почали шукати будинок, куди можна заселити родину. Одночасно селяни організували штаб допомоги, куди зносили речі та їжу.

Новини Вінницької області: в селі допомагають багатодітній родині, дім та майно яких знищив вогонь

«Люди дали, хто ліжко, хто диван, несли подушки, їжу, речі, я була здивована, люди все несли, це наші люди, сільські», - кажуть у штабі.

Порожній будинок знайшли в іншому кінці села. Нині там трирічний Олексійко та п'ятирічна Соня. З дітьми найстарша 21-річна Анастасія. Каже нині потрібно все, ліки, їжа та одяг. «Аня не інсуліні, потрібен інсулін. В неї все погоріло, і гроші, і паспорти, документи», - розповідає сестра Анастасія Барабаш.

Людей згуртувало горе родини Барабашів, каже староста. За добу зібрали сорок тисяч гривень. За ці гроші організують похорон Андрійка та шукатимуть новий будинок.

«Хатів в селі багато пустих, варіантів багато, від 3 до 5 тис доларів просять за хати, стільки грошей хочемо назбирати», - каже староста с.Тараски Ольга Рижук.

В родині залишилися п'ятеро дітей. Батько пенсіонер, матір не працює. Родина тримає одну корову за рахунок цього і живуть, кажуть у селі.

Причину пожежі ані рятувальники, ані поліція поки не називають. Але вочевидь, кажуть, загорілося від розетки, або від котла, яким опалювали хату.

Мешканці Тарасків продовжують збирати допомогу постраждалій родині. В магазині навіть встановили скриньку для грошей. 40-річну Світлану з опіками все ж повезли до лікарні, її семирічного сина ховатимуть завтра.

Допомогти родині можна за реквізитами:

ОТР Банк 5168 8727 7268 9302

ПриватБанк 4149 4991 2242 9754

Ощадбанк 5167 8032 0863 8895

рахунки сестри Бахіної Галини

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