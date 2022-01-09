Критикував уряд: таліби заарештували відомого в Афганістані професора

Йдеться про Файзуалла Джалала.

В Афганістані представники радикального ісламістського руху "Талібан" заарештували професора університету Файзуалла Джалала, який відкрито критикував уряд.

Про це представник угруповання Забіулла Муджахід повідомив у Twitter.

Таліби звинуватили професора у "дурних висловлюваннях у соціальних мережах, які провокували людей проти уряду та грали з людською гідністю".

До слова, таліби розпочали широкомасштабний наступ у всьому Афганістані від початку травня 2021 року на фоні виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який там був 20 років. 15 серпня вони захопили столицю країни – Кабул. Наприкінці серпня 2021 року Талібан оголосив про захоплення влади в Афганістані і незабаром проголосили освіту Ісламського емірату Афганістан.

Нагадамо, таліби закликали торговців у магазинах одягу обезголовити манекени, щоб не накликати немилість Аллаха. Вони заявили, що іслам негативно ставиться до зображення не лише Бога та пророків, а й людських постатей.

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