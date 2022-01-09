Перемовини між Росією й США: що чекати від цих зустрічей Україні

Сьогодні й завтра в Женеві буде справжня дипломатична битва.

Серія переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Москва від США й НАТО, розпочинається сьогодні. І відкривають її американські дипломати, зараз вони сідають за стіл переговорів із росіянами, які вимагають, зокрема, не брати до Альянсу Україну. І заявляють, що на поступки не підуть.

Про передумови перемовин кореспондентка "Радіо свобода" в ЄС Зоряна Степаненко для ТСН.

Певною мірою доленосний для України тиждень вже розпочинається. У російської й американської делегацій зараз у Женеві неформальні вечері - своєрідна звірка годинників перед повноцінним раундом перемовин між Росією й США, які намічені у Швейцарії на завтра. А йтиметься про ультимативні вимоги Москви, які вона висунула Заходу.

Росія, що впродовж кількох місяців демонстративно стягувала війська до українських кордонів, хоче гарантій своєї безпеки. Й вбачає їх, у юридично закріпленій обіцянці США, скоротити військовий арсенал у східній Європі. Від НАТО ж Росія зажадала не розширюватися на схід й окремо в цьому контексті згадала Україну. Вимагаючи не брати її до лав Альянсу.

Обговорити це росіяни зажадали спершу зі Сполученими Штатами, й, схоже, що сьогодні й завтра в Женеві буде справжня дипломатична битва. Росіяни продовжують ультимативну риторику, й не готові до жодних поступок, заявив сьогодні очільник їхньої делегації, якого цитують російські ЗМІ. Й додав, що сигналами із Брюсселя та Вашингтона розчарований. Оптимізму не випромінює й американська сторона, провідні медіа США пишуть, що налаштовані делегати реалістично.

Якщо Росія атакує Україну, Сполучені Штати вдарять непосильними санкціями по секторах російської економіки, критично важливих для Кремля, пише Associated Press. А вимоги Росії до НАТО не розширюватися на схід - категорично відкидають і у Сполучених Штатах зокрема, і в Альянсі загалом. Наголошуючи, що суверенні країни вправі самостійно визначатися зі своїм зовнішньополітичним і безпековим вибором.

Нічого про Україну без України західні партнери обіцяють не вирішувати. Й, доки завтра в Женеві американські делегати змагатимуться в дипломатичній майстерності з російськими, у столиці Євросоюзу - Україна демонструватиме свою. Позицію Києва глава українського МЗС завтра озвучить у штаб-квартирі НАТО.

Адже у середу сюди приїдуть росіяни вимагати гарантій безпеки вже від Альянсу. Де теж обіцяють не поступатися своїм головним принципом, тобто - провадженні політики відкритих дверей.

Завершиться переговорний тиждень у Відні на майданчику ОБСЄ, й там так звані гарантії безпеки для Росії обговорять усі причетні сторони - власне, вона сама і ті, кого ці вимоги стосуються - країни ЄС, НАТО, Україна.