У МОН повідомили, скільки вчителів вакцинувалися від коронавірусу

У МОН повідомили, скільки вчителів вакцинувалися від коронавірусу

Майже 3% осіб - не зробили щеплення.

В Україні майже 91% освітян пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram-каналі.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами провели у таких регіонах:

Дніпропетровська область – 96,08%;

Полтавська – 95,63%;

Луганська – 95,62%;

Черкаська – 95,41%;

Сумська – 95,40%.

Крім того, 5,3% працівників закладів загальної середньої освіти очікують на друге COVID-щеплення. Досі не зробили вакцинацію 2,7% осіб. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

"З них понад 9,3 тис. мають підтверджені медичні протипоказання, це 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях", - повідомив міністр.

Нагадаємо, від 8 листопада 2021 року і Україні можуть відсторонювати від роботи нещеплених від коронавірусу співробітників. Норма стосується представників державної служби, вишів, технікумів, училищ, шкіл і дитсадків. Від 15 листопада такі карантинні правила діють і для депутатів парламенту.

Читайте також: