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У МОН повідомили, скільки вчителів вакцинувалися від коронавірусу

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У МОН повідомили, скільки вчителів вакцинувалися від коронавірусу

Associated Press

Майже 3% осіб - не зробили щеплення.

В Україні майже 91% освітян пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram-каналі. 

Найбільшу кількість щеплених двома дозами провели у таких регіонах:

  • Дніпропетровська область – 96,08%;
  • Полтавська – 95,63%;
  • Луганська – 95,62%;
  • Черкаська – 95,41%;
  • Сумська – 95,40%.

Крім того, 5,3% працівників закладів загальної середньої освіти очікують на друге COVID-щеплення. Досі не зробили вакцинацію 2,7% осіб. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

"З них  понад 9,3 тис. мають підтверджені медичні протипоказання, це 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях", - повідомив міністр. 

Нагадаємо, від 8 листопада 2021 року і Україні можуть відсторонювати від роботи нещеплених від коронавірусу співробітників. Норма стосується представників державної служби, вишів, технікумів, училищ, шкіл і дитсадків. Від 15 листопада такі карантинні правила діють і для депутатів парламенту.

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