Папа Римський побажав Казахстану "віднайти суспільну гармонію"

Звернення понтифік виголосив на площі Святого Петра.

Папа Римський Франциск під час молитовної зустрічі з римлянами та паломниками помолився за відновлення суспільної гармонії в Казахстані, де вибухнули протести.

Про це повідомляє VaticanNews.

Своє звернення до прочан Папа Франциск виголосив у неділю, 9 січня, у Ватикані. Папа поділився з ними болем від повідомлень про жертви під час масових протестів, які відбулися у Казахстані.

"Молюся за них і за їхніх родичів, і бажаю якнайшвидше наново віднайти суспільну гармонію завдяки пошукам діалогу, справедливості та спільного добра", - сказав понтифік.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.