Шевченко пропустить надважливий матч своєї команди в Серії А

Шевченко пропустить надважливий матч своєї команди в Серії А

Український тренер знову захворів на коронавірус.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко склав позитивний тест на COVID-19 перед матчем зі "Спецією" у 21-му турі Серії А.

Про це повідомляє офіційний сайт генуезького клубу.

Український фахівець вирушив на самоізоляцію.В інших членів команди та тренерського штабу захворювання виявлено не було. У поєдинку "грифонами" керуватиме помічник українця Мауро Тассотті.

Зазначимо, що Шевченко лише 6 січня повернувся на тренерську лаву Грифонов – у матчі проти Сассуоло. Українець хворів на коронавірус з 28 грудня.

Поєдинок "Дженоа" - "Спеція" відбудеться в неділю, 9 січня. Початок зустрічі - о 19:30 за київським часом.

Наразі в активі генуезців 12 очок та передостання, 19-та позиція. "Спеція" Коваленка, маючи 16 балів, посідає 17-ту сходинку.

Додамо, що "Дженоа" під керівництвом Шевченка провела наразі в Серії А вісім ігор - три нічиїх та п'ять поразок. Фахівець здобув лише одну перемогу на чолі "грифонов" - у Кубку Італії "генуезці" обіграли "Салернітану" (1:0).

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