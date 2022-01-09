Шевченко пропустит сверхважный матч своей команды в Серии А

Шевченко пропустит сверхважный матч своей команды в Серии А

Украинский тренер снова заболел коронавирусом.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19 перед матчем со "Специей" в 21-м туре Серии А.

Об этом сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Украинский специалист отправился на самоизоляцию. У других членов команды и тренерского штаба заболевание обнаружено не было. В поединке "грифонами" будет руководить помощник украинца Мауро Тассотти.

Отметим, что Шевченко только 6 января вернулся на тренерский ряд Грифонов – в матче против Сассуоло. Украинец болел коронавирусом с 28 декабря.

Поединок "Дженоа" – "Специя" состоится в воскресенье, 9 января. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Сейчас в активе генуэзцев 12 очков и предпоследний, 19-я позиция. "Специя" Коваленко, имея 16 баллов, занимает 17-е место.

Добавим, что "Дженоа" под руководством Шевченко провела в Серии А восемь игр — три ничьих и пять поражений. Специалист одержал лишь одну победу во главе "грифонов" — в Кубке Италии "генуэзцы" обыграли "Салернитану" (1:0).

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