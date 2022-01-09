Помер колишній народний депутат Володимир Пак

Пішов з життя український політик, колишній народний депутат України, почесний голова Київської регіонспоживспілки та Київської облспоживспілки, заслужений працівник сфери послуг України Володимир Петрович Пак.

Відхід у вічність Володимира Петровича - це невимовна втрата для рідних, близьких, численних друзів і колег. Володимир Пак був фахівцем своєї справи, адже професійний шлях Володимира Петровича - це приклад відданості та любові до будь-яких завдань, за які він брався.

Багато років життя Володимир Петрович віддав політичній діяльності. Тричі обирався депутатом Київської обласної ради, народним депутатом України 4-го скликання, членом фракції «Наша Україна», також членом Комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку, членом партії Народний союз «Наша Україна».

За роки його плідної праці було успішно організовано роботу Київської облспоживспілки та регіонспоживспілки.

Також Володимир Петрович мужньо брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

За сумлінну працю, високий професіоналізм був нагороджений численними урядовими грамотами та відзнаками, медаллю «За Доблесну працю» (1970р.), Орденом трудового Червоного Прапора (1987р.), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2010р.), Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017р.).

Нехай добрий, світлий спомин про Володимира Петровича назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і шанував.

Щирі співчуття родині, друзям та колегам Володимира Пака. Вічна пам’ять …

Прощання з Володимиром Петровичем відбудеться 10 січня з 10:00 до 12:00 у прощальній залі клініки Феофанія за адресою: вул. Академіка Заболотного, 21.

Контактна особа Юрій, 067 712 73 12.