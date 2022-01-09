Умер бывший народный депутат Владимир Пак

Ушел из жизни украинский политик, бывший народный депутат Украины, почетный председатель Киевского регионпотребсоюза и Киевского облпотребсоюза, заслуженный работник сферы услуг Украины Владимир Петрович Пак.

Уход в вечность Владимира Петровича – это неописуемая потеря для родных, близких, многочисленных друзей и коллег. Владимир Пак был специалистом своего дела, ведь профессиональный путь Владимира Петровича – это пример преданности и любви к любым задачам, за которые он брался.

Многие годы жизни Владимир Петрович отдал политической деятельности. Трижды избирался депутатом Киевского областного совета, народным депутатом Украины 4-го созыва, членом фракции «Наша Украина», членом Комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи, членом партии Народный союз «Наша Украина».

За годы его плодотворной работы была успешно организована работа Киевского облпотребсоюза и регионпотребсоюза.

Также Владимир Петрович мужественно участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

За добросовестный труд, высокий профессионализм был награжден многочисленными правительственными грамотами и наградами, медалью «За Доблестный труд» (1970г.), Орденом трудового Красного Знамени (1987г.), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2010г.), Орденом «За заслуги» ІІІ степени (2017г.).

Пусть доброе, светлое воспоминание о Владимире Петровиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал.

Искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Владимира Пака. Вечная память…

Прощание с Владимиром Петровичем состоится 10 января с 10.00 до 12.00 в прощальном зале клиники Феофания по адресу: ул. Академика Заболотного, 21.

Контактное лицо Юрий, 0677127312.