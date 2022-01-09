В МОН сообщили, сколько учителей вакцинировались от коронавируса

В МОН сообщили, сколько учителей вакцинировались от коронавируса

Почти 3% человек – не привились.

В Украине почти 91% педагогов прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлетт сообщил в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество привитых двумя дозами провели в следующих регионах:

Днепропетровская область – 96,08%;

Полтавская – 95,63%;

Луганская – 95,62%;

Черкасская – 95,41%;

Сумская – 95,40%.

Кроме того, 5,3% работников учреждений общего среднего образования ожидают второй COVID-прививки. До сих пор не вакцинировали 2,7% человек. Отстраненными остаются 0,6% от общего числа работников школ.

"Из них более 9,3 тыс. имеют подтвержденные медицинские противопоказания, это 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровенской (853) областях", — сообщил министр.

Напомним, с 8 ноября 2021 года и Украину могут отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Норма касается представителей государственной службы, вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов. С 15 ноября такие карантинные правила действуют и для депутатов парламента.

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