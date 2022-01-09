Критиковал правительство: талибы арестовали известного в Афганистане профессора

Речь идет о Файзуалле Джалале.
В Афганистане представители радикального исламистского движения "Талибан" арестовали профессора университета Файзуалла Джалала, открыто критиковавшего правительство.
Об этом представитель группировки Забиулла Муджахид сообщил в Twitter.
Талибы обвинили профессора в "дурацких высказываниях в социальных сетях, которые провоцировали людей против правительства и играли с человеческим достоинством".
К слову, талибы начали широкомасштабное наступление во всем Афганистане с начала мая 2021 на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который там был 20 лет. 15 августа они захватили столицу страны – Кабул. В конце августа 2021 года Талибан объявил о захвате власти в Афганистане и вскоре провозгласил образование Исламского эмирата Афганистан.
Напомним, талибы призвали торговцев в магазинах одежды обезглавить манекены, чтобы не навлечь немилость Аллаха. Они заявили, что ислам отрицательно относится к изображению не только Бога и пророков, но и человеческих фигур.
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