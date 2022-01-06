"Кабульский синдром": жители Алматы в аэропорту панически пытаются покинуть город (видео)

Воздушная гавань закрыта, в ближайшее время вряд ли полеты возобновят.

В международный аэропорт Алматы, который был захвачен и разгромлен участниками акций протеста в среду, 5 января, массово приезжают жители крупнейшего города Казахстана, надеясь вылететь первым попавшимся самолетом. Но практически все авиакомпании упразднили свои рейсы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в аэропорту отменена посадка на ближайшие рейсы Белавиа в Минск, FlyDubai в Дубай и утренний рейс в Москву.

Агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе аэропорта, что в ближайшее время вряд ли полеты возобновят. "Утром будет яснее", — отметили в комментарии агентству.

Кстати, по местному времени в Алматы уже скоро будет 5 часов утра (разница с киевским временем — 4 часа).

Очевидцы сравнивают ситуацию в аэропорту Алматы с той, которая была в столице Афганистана после того, как власть в стране захватила радикальное движение Талибан. Тогда в аэропорту Кабула тоже люди панически пытались покинуть страну.

Тем временем по данным сайта аэропорта в столице Казахстана городе Нур-Султан, на прилет отменены несколько рейсов из Актобе, Актау, Алматы, Москвы и Стамбула. Также отменены несколько рейсов, запланированных на вылет.

Tengri Astana

Напомним, в крупнейшем казахском городе Алматы силовики приступили к подавлению акций протеста. В мэрии города заявили, что в городе военные есть, но вроде бы "активной фазы антитеррористической операции" ночью не будет.

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