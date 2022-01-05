Разгромленный аэропорт в Алматы покинули протестующие: видео

Власти назвали освобождение аэропорта началом "антитеррористической операции".

Участники акций протеста, которые проходят в Казахстане, покинули международный аэропорт Алматы, который был захвачен и разгромлен в среду, 5 января.

Как сообщает издание KazTAG, в настоящее время на территории аэропорта нет ни протестующих, ни силовиков.

По словам очевидцев, в помещении терминала видны выбитые стекла, на полу – разбитые осколки, обломки, маски и мусор. В воздушной гавани включена сигнализация.

В сети публикуют видео из разгромленного аэропорта.

Освобождение этого объекта власти крупнейшего города Казахстана назвали началом антитеррористической операции.

Ранее президент страны Касим-Жомарт Токаев прямо назвал участников акций протеста "террористическими бандами", захватывающими важные инфраструктурные объекты. В частности, он заявил о 5 захваченных "террористами" воздушных судов.

По данным издания, на аэродроме сейчас находится один самолет, в котором есть пассажиры.

Напомним, в Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии.

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